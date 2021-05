Comunità pastorali in lutto per la scomparsa di don Enrico Rabolini

TRADATE – Era ancora ricoverato nella casa di cura di Brebbia per la riabilitazione dal covid ma non ce l’ha fatta: le comunità pastotrali della zona piangono la scomparsa di don Enrico Rabolini. Nato a Castellanza nel 1934, il 77enne sacerdote era stato ordinato nel Duomo di Milano il 21 giugno 1958. Fra il 1958 ed il 1971 era stato vicario parrocchiale a Binato; e dal 1971 sino al 1974 vicario a Tradate Ceppine, qundi sino al 2006 parroco a Sant’Anna di Ceppine. Dal 2006 è stato anche residente con incarichi pastorali a Tradate nella comunità del “Santo Crocifisso”. E sempre dal 2006 è stato cappellano rettore all’ospedale “Galmarini” di Tradate.

(foto: don Enrico Rabolini)

