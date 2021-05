Con La Rete stasera si parla di Palestina. Alle 21 live su Facebook

SARONNO – Lunedì 24 maggio alle 21 sulla pagina Facebook de La rete si parlerà di spostamenti e lavoro in Palestina.

Relatori della serata saranno Gianluca Bozzia che segue progetti di cooperazione internazionale con Nazca Mondo Alegre e Chico Mendes

Giorgio Dal Fiume ex presidente di Altromercato, attualmente segue progetti di fundraising e collaborazioni con le università per Altromercato, è membro della World Fair Trade Organization (Wtfo).

“Abbiamo deciso di approfondire – spiegano gli organizzatori – un aspetto che molte volte ci sembra passare in secondo piano quando si tratta di Palestina: il movimento tra e per i Territori. Forse questo è un tema che fa meno clamore rispetto a tanti altri.

Provate però ad immaginare quale difficoltà provocherebbe nella nostra vita vivere in una regione interrotta da muri e barriere, segnata da continui checkpoints, tra interminabili code ed interminabili controlli. Quali effetti avrebbe tutto ciò sui nostri rapporti sociali, sulle nostre carriere e sulle nostre prospettive? Proveremo anche a raccontarvi le difficoltà del trasporto di merci e le conseguenze che tutto ciò ha in termini di sviluppo ed indipendenza economica. Come escono dalla Palestina i beni lì prodotti? Quanti palestinesi lavorano in Israele? A rispondere alle nostre e vostre domande, ci saranno Gianluca Bozzia e Giorgio Dal Fiume”

