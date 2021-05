SOLARO – Appuntamento sabato 29 maggio con una giornata tutta dedicata al verde del Parco Vita. L’Amministrazione comunale, il Parco delle Groane, gli ecovolontari ed i volontari del progetto La città è dei giovani invitano la cittadinanza ad un momento condiviso per la cura e la pulizia del Parco Vita (ritrovo alle 9.30) e per la cerimonia di riapertura del chioschetto bar (dalle 11.30).

I presenti saranno organizzati in piccole squadre per procedere con la pulizia del sottobosco e delle aree verdi del parco cittadino. L’intenzione è quella di collaborare tutti insieme per rendere più vivibile e fruibile da tutti in vista della bella stagione. Nell’occasione riaprirà anche il chiosco affidato ufficialmente nelle scorse settimane a due realtà del terzo settore, le cooperative sociali Arca di Noè e Stripes onlus, enti con consolidata esperienza nel settore che coinvolgeranno i propri utenti nella gestione della struttura. All’evento parteciperanno anche Assim scout con un banchetto di ristoro e l’associazione Metal detector nazionale Oggetti Smarriti, con l’intento di ripulire il primo sottosuolo da materiali abbandonati e sporcizia di vario genere. Sono invitati anche i volontari di tutte le associazioni del territorio. A tutti i partecipanti, ai quali sarà richiesto di rispettare tutte le norme sul distanziamento sociale, sarà data in omaggio una fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata. Ci saranno anche gadget per i più piccoli e gadget speciali per chi raggiungerà il parco in bicicletta. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 30 maggio.

Rimarca il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “Non vediamo l’ora di riaprire in tutte le sue attività il Parco Vita, sarà bello vederlo tornare vissuto e frequentato dai cittadini che amano il verde e la natura. La pulizia è un’iniziativa che abbiamo pensato anche come campagna di sensibilizzazione affinché l’area verde sia più rispettata e che i suoi fruitori siano ulteriormente responsabilizzati nel mantenerla pulita. Ringrazio il Parco delle Groane per il sostegno. Come Amministrazione abbiamo provveduto negli ultimi mesi a varie operazioni di cura del verde e della boscaglia, ora chiediamo ai solaresi di amare il nostro parco e di considerarlo per la sua intatta bellezza naturale”.

Dice Greta Volpi, consigliera comunale con delega all’Ecologia: “Ci tengo a ringraziare tutti i volontari, così come i cittadini, che parteciperanno a questo momento ideato per la cura del nostro Parco Vita. Siamo convinti che la collaborazione della cittadinanza sia un passaggio fondamentale per avere un’area verde ben organizzata, pulita e vivibile ogni giorno dell’anno. L’impegno che abbiamo preso come Amministrazione era quello di rivitalizzare il Parco Vita, con questo doppio evento rinforziamo le basi della nostra azione, con l’intenzione di riavvicinare sempre più solaresi alla natura vicino al centro del paese”.

24052021