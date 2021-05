Fiamme nel cortile di una ditta a Misinto: intervento in forze dei pompieri

MISINTO – Vigili del fuoco in azione oggi a Misinto per un incendio nel cortile di una ditta in via Turati: a bruciare materiale che si trovava all’esterno del capannone dell’azienda. L’allarme è scattato alle 7 e nel corso della mattinata i pompieri hanno spento l’incendio e poi durante la giornata hanno posto l’area in sicurezza, sul posto sono arrivati assieme ai carabinieri le unità dei vigili del fuoco di Saronno, Seregno, del comando di Lazzate, ed anche l’autoscala da Monza ed un ulteriore mezzo da Desio.

Una notevole mobilitazione che ha consentito di avere rapidamente ragione delle fiamme, nessuno è rimasto ferito o intossicato fumo, da valutare l’entità dei danni e da chiarire le cause dell’accaduto, al riguardo sono stati avviati accertamenti da parte dei militari dell’Arma, come sempre accade in simili circostanze.

(foto: alcune fasi dell’intervento dei vigili del fuoco di molti comandi della zona oggi a Misinto in via Turati)

24052021