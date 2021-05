Itis Riva Saronno: “Mandateci i ricordi del prof Citterio per un libro”

SARONNO – “A tutti coloro che hanno conosciuto il prof Angelo Citterio: per dare spazio e voce agli studenti e docenti e agli ex studenti e docenti dell’Itis che in questi giorni ci hanno contattato sentendo il bisogno di ricordare Angelo, abbiamo attivato una casella e-mail verso la quale far confluire tutti i ricordi e i pensieri, per poterli poi assemblare e stampare in formato libro e consegnarlo a Marco. L’indirizzo e-mail è: [email protected] Sarebbe davvero molto bello diffondere questa iniziativa promossa da un gruppo di docenti dell’Itis. Grazie”. Così i responsabili dell’Istituto tecnico industriale di via Carso a Saronno.

Grande il cordoglio nella scuola per la recente scomparsa di un docente particolarmente amato dagli allievi ed apprezzato dai colleghi insegnanti, e conosciuto in città per il suo impegno come docente. In suo ricordo anche un messaggio da parte del centro islamico di Saronno, dove aveva portato i suoi studenti in visita.

(foto: il professor Angelo Citterio, recentemente scomparso)

