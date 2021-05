LAZZATE – L’invito ad essere prudenti e fare attenzione è arrivato direttamente dall’Amministrazione comunale attraverso le pagine del gruppo Facebook Vivere Lazzate.

L’obiettivo era quello di invitare gli automobilisti di passaggio all’incrocio tra via Sant’Andrea e via Per Misinto/Birago a rallentare ed usare molto cautela visto il semaforo non funzionante.

Il problema non è un guasto ma un misterioso episodio: “Nella notte tra sabato e domenica – spiegano nel post su Facebook i delegati dell’Amministrazione – è stato abbattuto il semaforo posto all’incrocio delle quattro strade”. Ma c’è anche un aspetto ancora da chiarire: “Si provvederà al più presto ad installare un nuovo semaforo, visto che quello che c’era è stato addirittura portato via”.

Da qui la richiesta di fare attenzione: “Occorre quindi moderate la velocità e prestare la massima attenzione soprattutto per i veicoli provenienti da via Sant’Andrea e da via Vittorio Veneto”.

Qualche residente ha commentato il post raccontando di aver sentito una brusca frenata nella notte ma ancora non è stato chiarito dove sia finito il semaforo.

(foto da vivere Lazzate)