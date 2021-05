SARONNO – “E’ un progetto che mi sta molto a cuore su cui ho iniziato a lavorare quando ero ancora assessore. Negli ultimi mesi si è concretizzato anche a Milano e a Varese (per altro con un’approvazione all’unanimità in consiglio comunale) e spero che anche Saronno possa dimostrarsi una città pronta a dare una risposta anche a questa esigenza”.

Sono le parole di Maria Elena Pellicciotta, esponente cittadina di Forza Italia (con una delega provinciale in tema di territorio e protezione civile) che chiarisce i contenuti della mozione presentata in consiglio comunale: “Ho sempre avuto cani e gatti fin da piccola, ed anzi negli ultimi mesi c’è stata un questo fronte una new entry nella mia famiglia. Credo sia importante che ci sia uno spazio in cui poter seppellire quelli che ormai sono sempre più considerati elementi della famiglia nel momento in cui vengono a mancare”.

L’idea è quella di trovare uno spazio in cui realizzare il cimitero, destinato ad accogliere principalmente cani e gatti ma anche altri animali che come si legge nella mozione “potrebbe essere gestito avvalendosi della collaborazione di associazioni animaliste”.

“E’ un momento difficile per la comunità e ci sono tante priorità legate alla pandemia – conclude Pellicciotta – ma è anche il momento della ripartenza di iniziare a tornare a far crescere le nostre città, la nostra Saronno guardando avanti con nuove iniziative che danno una risposta ad un’esigenza che esiste già nel nostro territorio”.

Ecco il testo della mozione

Premesso:

– Che numerosi cittadini di Saronno sono possessori di animali d’affezione e in particolare di cani e gatti

– Che l’ex assessore all’Urbanistica di Saronno, Mariaelena Pellicciotta, oggi in quota FI, durante il suo mandato, aveva già avuto l’intento di proporre tale iniziativa per il nostro territorio e che per motivi legati semplicemente a tempistiche ristrette non era riuscita a portare avanti e oggi vorrebbe riproporla

– Che le grandi città limitrofe a cui facciamo spesso riferimento, Milano e Varese, hanno già attuato il progetto con successo negli ultimi tempi

Rilevato:

– Che si va affermando, soprattutto in questo difficile momento di pandemia e conseguente isolamento, una crescente sensibilità nei confronti degli animali, in special modo da compagnia, con particolare attenzione al loro benessere nonché al riconoscimento dei loro diritti;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

1. a promuovere l’individuazione di un’area cimiteriale, anche frutto di donazioni di privati, riservata all’inumazione dei cadaveri di animali da compagnia, interpretando una sensibilità sempre più diffusa fra i cittadini e regolamentando al contempo, secondo opportune procedure di tipo igienico-sanitario, una pratica comunque esistente;

2. a promuovere, le procedure di concessione a privati per la realizzazione del progetto del cimitero degli animali da affezione, anche avvalendosi della collaborazione di associazioni animaliste e/o di soggetti in grado di garantire un’adeguata gestione; la cui realizzazione e gestione non avranno oneri per l’amministrazione