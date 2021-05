SARONNO – La rimozione dai cartelli coi toni decisamente forti contro Israele e soprattutto l’organizzazione di un momento di approfondimento per evitare una piazza unilaterale dando voce ad entrambe le parti. E’ quanto emerge dall’intervento di Lucio Bergamaschi in merito alla manifestazione che si è tenuta sabato pomeriggio in piazza Libertà.

Ecco il testo integrale

Sabato si è svolta in centro a Saronno una manifestazione di attivisti pro palestinesi. Non so se fosse autorizzata o meno viste le restrizioni della pandemia comunque manifestare è un diritto costituzionalmente tutelato e va sempre difeso. Mi è stato riferito però che la manifestazione è stata “a senso unico” con alcuni momenti in cui l’apologia dei terroristi di Hamas ha raggiunto il parossismo. Il “lascito” dell’evento sono stati alcuni cartelli affissi abusivamente in piazza Libertà su cui campeggiavano scritte come dai toni decisamente forti contro Israele.

Domenica mattina io e un altro cittadino – stupiti per vedere ancora esposti questi cartelli abusivi – ci siamo rivolti alla polizia locale che in pochi minuti con diligenza e rapidità li ha rimossi. Personalmente ritengo che una vicenda così dolorosa e complicata che divide il mondo intero dal 1948 non possa essere affrontata con manifestazioni di piazza unilaterali ma attraverso il confronto e dialogo tra le due parti che sono entrambe portatrici di diritti.

In questo senso io e altri amici ci stiamo muovendo per organizzare a breve un momento di dibattito su zoom con esperti di politica mediorientale, un rappresentante palestinese, uno israeliano e l’eurodeputato Salini per cercare di capire come si può uscire da un conflitto che insanguina la Terra Santa da 75 anni e che non sembra al momento vedere soluzione.