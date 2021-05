LIMBIATE / SARONNO – Disco verde per la ristrutturazione di Villa Medolago di Limbiate, che diventerà un centro culturale e sarà intestato alla memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio (foto sotto), nativo di Saronno e cresciuto a Limbiate, e morto nel febbraio scorso durante una sparatoria in Congo.

“È stato appena approvato dalla Giunta comunale lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano per il recupero della Villa Medolago. Si compie un passo ulteriore verso un luogo che ha molto da offrire. A tutti – fanno sapere dal Comune limbiatese – Lo studio propone l’intervento di restauro e di nuova funzionalità del complesso storico della Villa e del suo parco nel rispetto della vocazione storica, artistica e paesaggistica ed in armonia con i criteri di tutela. La proposta è orientata a creare un polo di promozione e diffusione della cultura e luogo di incontro, scambio e relazione per la comunità e il territorio. Ecco alcune proposte: realizzazione di una biblioteca, caffè letterario, sala mostre, sala polivalente. Il progetto prevede la valorizzazione della fruibilità del parco nel rispetto delle sue caratteristiche storiche e in continuità con il parco di Villa Mella con il quale viene creato un collegamento”.