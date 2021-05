Caronno Pertusella, piromane in azione in via Manzoni

CARONNO PERTUSELLA – Piromani in azione in via Alessandro Manzoni a Caronno Pertusella: hanno fatto il bis di un precedente, recente blitz notturno ed hanno dato fuoco anche al secondo ed unico residuo cestino per i rifiuti urbani che si trova fra aiuola e posteggio pubblico. Tutto sommato è andata anche bene, visto che le fiamme sono rimaste lì, hanno bruciato l’immondizia contenuta nel cestino, andato praticamente distrutto, ma non si sono espanse ulteriormente, magari creando problemi alle vetture in sosta nelle vicinanze.

Si ora alla ricerca di eventuali testimoni per rintraciare autore o autori di questa bravata, che rischiava di causare danni peggiori. Una indagine che d’altra parte si annuncia in “salita” considerando che, a quanto pare, nessuno fra chi abita da quelle parti si è accorto di niente. Il Comune è stato informato dell’accaduto e provvederà sostituzione del cestino, che appare ormai inutilizzabile.

(foto dai social: il cestino reso inutilizzabile dall’incendio doloso)

