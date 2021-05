LIMBIATE – Il teatro comunale di via Valsugana 1 a Limbiate riapre i battenti domenica 30 maggio, alle 16, con lo spettacolo per bambini “Hook e Peter Pan”. Dopo una lunga e forzata sosta, il teatro si rimette in moto recuperando lo show in programma per marzo 2020, quando la stagione si interruppe per la pandemia.

Il biglietto già acquistato è ancora valido e potrà essere utilizzato per entrare. Resta attivo anche il servizio di biglietteria fino ad esaurimento posti.

Ovviamente, l’accesso alla sala avverrà seguendo le normative anti-covid in vigore.