SARONNO – “Fame e sete di giustizia, in solidarietà con i migranti” è il titolo di una nuova iniziativa proposta dall’associazione “Quattro Passi di Pace”, incentrata sul tema della diffusione di una cultura di pace, di accoglienza e di integrazione. Questo progetto prevede un incontro in diretta YouTube, fissato per mercoledì 26 maggio 2021 alle 18. Sarà possibile accedervi al seguente link: youtu.be/HIKNW6C2u2Q.

Il colloquio è coordinato da Laura Aceto della Commissione Carità-Missione Migranti.

Coloro che parteciperanno alla diretta potranno assistere agli interventi di due missionari comboniani: Padre Alex Zanotelli e Padre Filippo Ivardi Ganapini, direttore di Nigrizia, rivista italiana mensile dei missionari comboniani, dedicata al continente africano e agli africani nel mondo.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il volantino allegato o il sito http://www.4passidipace.com/

Quattro Passi di Pace, realizzatrice di questo progetto, è una rete di associazioni che si pone come fine quello di diffondere una cultura di pace, fratellanza e solidarietà, operando in varie forme nel campo del volontariato sociale a Saronno già dal 2014.

Giulia Gritti

(foto archivio)