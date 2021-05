SARONNO – E’ stato ritrovato dall’ex comandante della polizia locale di Saronno Max Quarantelli un portafoglio smarrito in piazzale Borella. Con l’aiuto degli agenti del comando di piazza Repubblica il portafoglio è stato restituito nella mattinata di ieri al legittimo proprietario.

E’ stata una disavventura a lieto fino quella capitata ieri ad un 58enne cislaghese che ha perso in piazzale Borella, praticamente davanti all’ospedale, il portafoglio.

Intorno alle 10 il portafoglio per terra è stato notato dall’ex comandante della polizia locale Max Quarantelli che l’ha recuperato. Conteneva 90 euro in contanti ed i documenti d’identità del proprietario. L’ha portato in comando e con l’aiuto del personale della centrale operativa il portafoglio e tutto il suo contenuto è stato restituito nel giro di un’ora.

Un bel sospiro di sollievo per il proprietario che oltre ad avere recuperato il contante non dovrà bloccare prima e rifare dopo tutti i documenti che aveva con sè.

(foto archivio della polizia locale)

25052021