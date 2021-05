SARONNO – Come anticipato da ilSaronno, Aldi parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre giovedì 27 maggio il suo primo negozio a Saronno in Via Varese 94.

Con una superficie di vendita di circa 1.100 metri quadrati e 103 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, il negozio ha contribuito alla riqualificazione dell’area grazie alla realizzazione di un’area verde in cui sono stati piantumati 26 alberi e di una pista ciclabile; inoltre, sono stati implementati dei percorsi ad hoc per le persone non vedenti. In linea con le politiche di sostenibilità ambientale del gruppo, il punto vendita di Saronno è “green”: certificato con la classe energetica A2, è dotato di un impianto fotovoltaico dalla portata di 40.800 Kwp.Il negozio di Saronno sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Con questa nuova apertura, Aldi espande la propria presenza in Lombardia con 35 negozi di cui 3 nella provincia di Varese. L’opening conferma il piano di espansione del discount con un presidio costante nelle sei regioni del Nord Italia dove è presente con 116 negozi, portando impulso all’economia locale e all’occupazione: il punto vendita di Saronno ha creato 12 nuove opportunità lavorative, per un totale di 648 collaboratori tra i negozi della regione e il polo logistico di Landriano (PV). In aggiunta alle promozioni settimanali previste regolarmente, Aldi fes.teggia la nuova apertura con importanti offerte in sottocosto per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta discount, conveniente ma ricca di qualità e freschezza.

Il piano costante di aperture Aldi festeggia altre due inaugurazioni: insieme al negozio di Saronno, ALDI debutta anche a Moniga del Garda (BS) e ad Arco (TN), confermando l’impegno a investire in Italia e a dare slancio all’economia nazionale.

Aldi

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (VR) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.ALDI.it