SARONNO – Incidente stradale in via Varese oggi alle 10 nei pressi dell’incrocio con via Lainate di fronte al parco dell’ex-seminario dove è stato investito un pedone: si tratta di una ragazza di 27 anni, che è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa saronnese immediatamente accorsa assieme ad una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina. I militari dell’Arma hanno controllto il traffico per fare i modo che i soccorsi avvenissero in piena sicurezza e quindi hanno avviato accertamenti al fine di chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo. Sono state raccolte le testimonianze delle persone coinvolte nel sinistro e, come sempre avviene in simili circostanze, sono stati avviati tutti gli approfondimenti del caso.

La giovane è stata visitata direttamente sul posto: non è stato necessario il trasporto in ospedale.

(foto: pattuglia dei carabinieri di Saronno nella zona dove si è verificato l’incidente stradale odierno)

25052021