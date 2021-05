SARONNO – SOLARO “Ieri lunedì 24 maggio come gruppi scout Assim, Agesci Saronno 1 e Seregno 1 e Cngei Cesano Maderno abbiamo riconsegnato le chiavi della ex base negli spazi che avevamo gestito alla Polveriera. La presenza scout nella sede del Parco delle Groane, da ormai più di cinque anni a questa parte, ha rappresentato per i gruppi coinvolti un presidio di accoglienza e integrazione e per tutti i nostri giovani un luogo d’incontro, di scambio e di crescita”

Inizia così la nota di Agesci Saronno 1 e Seregno 1, Assim e Cngei Cesano Maderno in merito alla vicenda della gestione della Polveriera.

Il mancato rinnovo della convenzione con l’ente parco, scaduta nello scorso mese di febbraio, segna la conclusione di questa prima fase dei rapporti con l’ente ma la collaborazione tra le associazioni scout sicuramente non terminerà e non verrà meno, ma anzi si evolverà verso nuove forme. L’esperienza per il momento si chiude, rimane in noi la speranza di trovare nuove modalità per la presenza scout nel parco. La strada è ancora lunga ma per ancora qualche metro verrà condivisa nello spirito di fraternità universale che unisce lo scautismo nel mondo. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e a tutti coloro che in futuro ci crederanno e che supporteranno la nostra azione di sentinelle di positività.

(foto archivio)

25052021