Benzina area confine, Astuti (Pd): “Riattivare la carta sconti per i residenti”

TRADATE – “Dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che i cittadini delle aree di confine del varesotto e del resto della Lombardia debbano andare in Svizzera per fare benzina a prezzi accessibili. La riattivazione dello sconto benzina è urgente e necessaria, specialmente in vista della ripresa della circolazione tra Italia e Confederazione elvetica. Per questo ho sottoscritto una mozione approvata oggi in Consiglio Regionale che impegna Regione Lombardia ad attivarsi proprio in questo senso” dichiara il consigliere regionale del Pd del Varesotto, Samuele Astuti.

“La sospensione dello sconto– spiega Astuti- dipende dalle misurazioni fatte ogni tre mesi dall’ambasciata italiana in Svizzera. Visto il recente aumento dei prezzi del carburante nella nostra provincia, serve una nuova e più attuale misurazione dei prezzi per permettere la riattivazione urgente della carta sconto da parte di Regione Lombardia. La priorità è supportare i cittadini visto che lo sconto benzina andrebbe incontro a centinaia di famiglie e lavoratori che usano l’auto ogni giorno. Senza agevolazioni troverebbero più conveniente fare benzina in Svizzera, con uno svantaggio evidente per l’economia di confine visto che i gestori delle pompe di benzina italiani ne uscirebbero pesantemente danneggiati.

26052021