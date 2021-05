Calcio serie D, la Caronnese riparte da Ferrara: nuovo direttore generale

CARONNO PERTUSELLA – La Caronnese 2021-2022 inizia a prendere forma. Dopo la nomina del neo presidente Umberto Gambaro è tempo di conferme e novità: Raffaele Ferrara, che negli ultimi due anni ha avuto in carico la responsabilità della direzione sportiva del settore prima squadra (Serie D e Juniores Nazionale) oltre ad un’attività di coordinamento tecnico del settore giovanile è stato nominato direttore generale della società Sc Caronnese per il prossimo triennio.

Nella nuova responsabilità Ferrara amplierà le sue funzioni oltre la sfera tecnica a tutte le operations (dall’amministrazione all’ufficio acquisti passando ai servizi generali) con l’obiettivo di coordinare al meglio l’intera filiera organizzativa della società al servizio delle squadre, il vero cuore pulsante della Caronnese. “E’ con enorme piacere ufficializzare a Raffaele Ferrara questa carica che di fatto ha già messo a regime in questi ultimi mesi all’interno della Caronnese – dichiara il presidente della Sc Caronnese Umberto Gambaro – Sono sicuro che il suo operato ci aiuterà a gestire meglio il day by day della nostra attività e a programmare puntualmente tutte le iniziative che sono già in pipeline nel medio e lungo periodo. Faccio un grande in bocca al lupo a Raffaele che nel contempo sta già lavorando con il suo team alla definizione della rosa e degli staff delle nostre squadre nonché ai programmi tecnici del nostro vivaio”.

Così Raffaele Ferrara (foto): “A Caronno ho sposato un progetto che ha bisogno di continuità , la fiducia datami dal neo Presidente Umberto Gambaro è una grande responsabilità ma anche un grande stimolo per me e per il mio team, l’obiettivo principale è di far diventare in pochi anni la Società sportiva Caronnese un polo di eccellenza calcistico ed educativo del nostro territorio”.

La formazione maggiore della Caronnese milita nel campionato di serie D.

