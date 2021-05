MILANO – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha spiegato che l’incidenza di casi positivi per 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni è scesa a 48: “Iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel ma la nostra lotta al covid non è finita. La nostra campagna vaccinale prosegue a ritmo serrato. Dobbiamo continuare a mantenere quei comportamenti che ci hanno consentito di raggiungere questi risultati”. Proseguendo con questi numeri la Lombardia potrebbe aspirare ad un passaggio in Zona bianca dell’emergenza coronavirus.

Oggi la provincia di Varese resta però seconda in Lombardia per numero di nuovi contagi giornalieri da coronavirus, oggi +100 (ieri 133); peggio solo nel Milanese. Nel Comasco +29 ed in Brianza +45.