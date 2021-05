A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 242 del 2016 (“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”) che ha di fatto liberalizzato la coltivazione della canapa sativa, anche in Italia i prodotti a base di cannabis sono diventati legali. A tal proposito, però, bisogna fare un opportuno distinguo: in commercio sono ammessi soltanto alcuni derivati, ossia quelli caratterizzati da una concentrazione di THC inferiore o pari allo 0.5%. Questi prodotti vengono spesso indicati – seppur in maniera non ufficiale – come ‘light’, ossia leggeri, in quanto non sono in grado di sortire effetti psicoattivi o stupefacenti. In sostanza, dal 2016, è possibile acquistare legalmente marijuana e hashish legale, a patto che sia light; in commercio vi sono diverse varianti, come ad esempio il Charas. In questo articolo vediamo di cosa si tratta e quali sono le caratteristiche che lo contraddistinguono.

Origine del charas

Il charas è un tipo di hashish proveniente dal subcontinente indiano, dove è stato utilizzato per secoli a scopo medico e nello svolgimento di funzioni religiose, assolvendo un ruolo di prima piano nei rituali induisti. In aggiunta, viene consumato anche dai sadhu, ossia gli asceti indiani, a dimostrazione della spiccata funzione socio-culturale di questo derivato della cannabis. Durante il periodo della colonizzazione britannica e fino agli anni Ottanta del secolo scorso, veniva venduto all’interno di negozi statali, insieme all’oppio. A causa della pressione internazionale esercitata dagli Stati Uniti, negli anni Ottanta il charas venne dichiarato illegale; le prime leggi, che punivano il semplice possesso di questa sostanza, sono state successivamente allentate. Ad oggi, il charas viene prodotto principalmente in India e in alcuni paesi limitrofi, quali Pakistan, Nepal e Afghanistan.

Caratteristiche ed effetti del charas ‘light’

A differenza degli hashish marocchini, il charas viene estrapolato dalla resina della pianta viva anziché dalle infiorescenze essiccate. Nello specifico, è un concentrato della resina che si ottiene dalle cime della pianta di cannabis: queste ultime vengono strofinate a mano a circa due o tre settimane dalla completa maturazione. Questo laborioso processo di estrazione della resina prosegue con la raccolta della stessa in piccole palline, che vengono successivamente conservate in un ambiente in cui temperatura ed umidità vengono controllate artificialmente, così da favorire la perfetta conservazione delle caratteristiche naturali del charas. Quest’ultimo, infatti, oltre ad essere più raro e pregiato rispetto ad altri tipi di ‘fumo’, per via della peculiare tecnica di lavorazione, è caratterizzato da un aroma molto intenso, quasi pungente, dalle sfumature vagamente balsamiche.

Per quanto riguarda gli effetti del charas, è necessario fare un precisazione: quello ‘illegale’ rappresenta, a tutti gli effetti, una sostanza stupefacente e, in quanto tale, ha effetti psicoattivi su chi la assume. L’hashish charas light, invece, grazie ad una ridotta concentrazione di THC, non sortisce effetti psicotropi ma agisce per lo più come rilassante e blando sedativo, risultando particolarmente efficace per chi ha problemi di insonnia o stress. Va comunque tenuto presente che le reazioni a questo tipo di sostanza, benché di fatti innocue, dipendono anche dalla predisposizione fisiologica individuale.

Dove e come acquistare Charas light

I derivati ‘light’ e legali della canapa, incluso il charas, devono essere acquistati tramite canali sicuri, tracciabili e trasparenti. Questo perché, da un lato, si hanno le dovute garanzie circa la provenienza e la qualità del prodotto; dall’altro, si evitano ripercussioni di natura legale e giudiziaria. Il consiglio, quindi, è di evitare acquisti tramite canali opachi ma di rivolgersi a negozi specializzati oppure tramite e-commerce come prodotti-cannabis.it. Gli shop online rappresentano anche un’ottima risorsa per raccogliere informazioni circa il prodotto che si intende acquistare, grazie alle informazioni riportate all’interno delle schede tecniche.