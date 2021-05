SARONNO / BOLLATE – Quest’anno niente passaggio del Giro d’Italia a Saronno o nei comuni confinanti ma domenica i saronnesi appassionati delle due ruote potranno vedere ugualmente dal vivo corridori e carovana rosa. con una breve trasferta nella vicina Bollate. Dove ci si sta preparando al meglio per l’evento

A Bollate infatti sono state preparate tante bandierine per accogliere il passaggio del Giro d’Italia, “#giroditalia2021 Bollate saluta il Giro”. Questa la frase sulle bandierine piccole e grandi che coloreranno la via centrale di Cassina Nuova per tutta la giornata di domenica 30 maggio, per salutare il passaggo della cronometro.

Così, l’Amministrazione comunale bollatese – assessorato allo Sport e la Pro loco accoglieranno i ciclisti del Giro d’Italia che sfrecceranno per le vie di Bollate, passando da viale Lombardia, via Pace e via San Bernardo che per l’occasione saranno chiuse al traffico.

Tutte indicazioni sul sito del Comune di Bollate.

(foto archivio: precedente passaggio del Giro d’Italia in centro a Saronno)

26052021