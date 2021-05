LOMAZZO – Il Comune ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus sul territorio e della campagna vaccinale.

Avanzamento campagna vaccinale – Sono state sino ad ora somministrate circa 5000 dosi, di cui 3545 prime dosi, per una copertura di oltre il 40% della popolazione target. L’obiettivo, in caso di regolarità di consegna delle dosi, è la somministrazione a tutti della prima dose entro luglio.

Aggiornamenti dati covid – La situazione covid a Lomazzo è la seguente: 10 lomazzesi sono attualmente positivi in paese, 0 nella Rsa; 941 lomazzesi sono guariti (in paese e nella Rsa); i decessi complessivi sono 54 (21 in paese e 33 nella Rsa).

E’ stata superata la soglia del 10% della popolazione che ha contratto il covid nel corso dell’ultimo anno; ciò significa che un Lomazzese su dieci ha sviluppato l’infezione.