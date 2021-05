SARONNO – L’ultimo tratto di via Amendola, accesso da via Varese al quartiere Matteotti, diventerà una zona a traffico limitato. L’Amministrazione, nell’ambito del contratto di quartiere di cui si stanno realizzando gli ultimi progetti, ha previsto la trasformazione del fondo di via Amendola, tra via Rosselli e la nuova arteria in arrivo, in una zona a misura di pedone tanto che il fondo stradale non sarà più in asfalto ma in autobloccati.

A seguire in prima linea l’evolversi dei progetti l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che fa il punto della situazione che prevede una serie di interventi ben integrati e già calendarizzati: “Entro giugno sarà abbattuto lo stabile abbandonato accanto all’x2 che permetterà di creare un nuovo collegamento tra via Amendola e via Avogadro e proprio questo consentirà di eliminare il traffico di attraversamento nell’ultimo tratto di via Amendola”. Sarà quindi realizzata la zona pedonale con il passaggio delle auto limitato ai residenti “che si estenderà tra il parco giochi e l’area verde che sarà riqualificata con il progetto di urbanismo tattico realizzato dal comitato di cittadini Fenice Matteotti“.

Entro settembre sarà poi ultimato il collaudo dell’x2 la palazzina dedicata al co-housing sociale: “Qui ci saranno degli appartamenti creati ad hoc per permettere a diversamente abili e anziani di trovare una propria autonomia con il sostegno della cooperativa che gestirà la struttura che si inserirà nella vita nel quartiere anche grazie ad una serie di spazi comuni realizzati a piano terra, dal bar alle sedi delle associazioni”.