SARONNO – Addio patente ed addio auto: sono state decisamente pesanti le conseguenze del controllo realizzato dalla polizia locale su una saronnese in sosta in auto in via Carcano.

La ragazza era, l’altra sera intorno alle 18, seduta sul sedile del conducente e stava fumando. Il passaggio della pattuglia degli agenti della polizia locale in via Carcano l’ha decisamente preoccupata tanto che ha tradito un certo nervosismo. I vigili sono così intervenuti per un controllo.

Dagli accertamenti sulla vettura, una Nissan Juke, hanno scoperto che era senza assicurazione e così è stata subito sequestrata provvedimento a cui si è aggiunta una salata sanzione e l’impossibilità di riutilizzarla fino al pagamento di almeno 6 mesi di assicurazione.

Ma non solo. Una perquisizione ha rivelato che la ragazza era in possesso di una dose di hashish e una dose di cocaina. Essendo al volante al momento del controllo non solo è stata segnalata alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti ma le è stata ritirata la patente per 30 giorni.