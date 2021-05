CISLAGO – Non solo circolava in un’area verde comunale sul ciclomotore ma era anche senza patente (non l’aveva mai conseguita) e senza assicurazione. Facile capire perchè quando ha visto la pattuglia della polizia locale che si avvicinava ha cercato di scappare.

In realtà ieri pomeriggio gli agenti del comando cittadino guidati dal comandante Marco Cantoni l’hanno comunque rintracciato ed eseguendo tutti i controlli del caso hanno scoperto le motivazioni della precipitosa fuga.

E’ l’intervento realizzato della giornata di ieri a Cislago.

In sostanza il giovane era privo di patente, non gli era stata ritira ma proprio non l’aveva mai ottenuta e il mezzo non era stato assicurato. Così è stato posto sotto sequestro e per tornare in sella dovrà dimostrare di avere un’assicurazione di almeno 6 mesi. Non solo dovrà pagare anche le sanzioni che complessivamente ammontano a 6 mila euro.

(foto di copertina: un’immagine d’archivio della centrale della polizia locale del comando di Cislago)