Softball, derby delle due Saronno U13 nel ricordo di Enrico Obletter

SARONNO – “Si è giocato nel fine settimana il primo derby saronnese per la categoria U13. Le due formazioni di Ralf e Crt sono scese in campo osservando un momento di silenzio in onore di Enrico Obletter, l’allenatore della Nazionale italiana scomparso per il covid”.

Riguardo alla partita, soddisfatta la manager Laura Palaia: “Entrambe le squadre stanno crescendo molto. Oggi abbiamo iniziato a vedere i primi miglioramenti. Il divertimento non è mancato, e questa è la cosa fondamentale”. Una partitella in famiglia nel quale nessuno ha lesinato l’impegno e senza guardare al risultato.

Oltre alla formazione maggiore in A 1, vincitrice sabato scorso a Nuoro, si è rimesso in moto ormai anche tutto i settore giovanile saronnese, per la stagione 2021che si annuncia per Saronno particolarmente ricca di impegni e di sfide.

(foto: le squadre schierate in campo al centro sportivo di via Ungaretti per alcuni momenti nel ricordo di Enrico Obletter)

26052021