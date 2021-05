Topolino scomparso a Origgio, e ritrovato in un tombino

ORIGGIO – Il topolino prima scomparso e poi quasi “miracolosamente” ritrovato ha tenuto banco in questi giorni sui social: a chiedere aiuto era stata la proprietario del piccolo roditore, abituato alla “vita domestica” ed accudito con amore, ma che in qualche modo era riuscito ad allonantarsi da casa: ben poche, obiettivamente, le speranze di riuscire a ritrovarlo.

E invece non è andata bene, è andata addirittura benissimo: la proprietaria ne ha pubblicato le foto sui gruppo social, chiedendo di farle circolare e di segnalarne la presenza in caso di “avvistamenti”. Ma è stata infine proprio lei a ritrovarlo: evidemente spaventato dalla vita all’aperto, aveva trovato riparo vicino a casa, in via Dante: si era nascosto in un tombino; riuscendo così ad evitare eventuali, pericolosi faccia a faccia con cani o gatti.

(foto: una delle immagini diffuse sui social del simpatico topolino che in tanto hanno aiutato a cercare ad Origgio)

