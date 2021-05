Animalisti furibondi: “Parco Pineta, è strage di cinghiali”

TRADATE / COMASCO – “Il Parco Pineta che si sviluppa fra Tradate ed il vicino comasco è stato trasformato in un mattatoio! Ogni giorno cacciatori disseminano mangime per attirare i poveri cinghiali e di sera invadono il parco con fuoristrada e dalle altane li massacrano. Al mattino il parco è pieno di pozze di sangue, testimonianza del vile biocidio”. Questa la denuncia del gruppo Cento per cento animalisti.

Secondo Cento per cento, “i cacciatori sparano anche dagli autoveicoli, con i quali inseguono i cinghiali, che non hanno scampo. Ne ammazzano ogni volta almeno una quindicina. Questo è il modo di gestire un parco naturale: distruggendo gli animali, che sono parte della Natura. Ma dal “mondo venatorio” non ci si può aspettare di meglio, né da chi gestisce il parco e la Regione. Non sono escluse vere e proprie “ronde” dei militanti di Centopercento animalisti, della Fratellanza animalista e chiunque altro voglia associarsi alla difesa degli animali, nelle prossime settimane al Parco Pineta, per impedire questa oscena e costante strage degli innocenti”.

(nell’immagine una altana per i cacciatori nel Parco Pineta, fotografata dagli animalisti)

