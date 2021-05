CERIANO LAGHETTO – “A Rogoredo la polizia ha arrestato i nuovi signori marocchini della droga che avevano colonizzato il bosco a sud del vecchio boschetto della droga, a San Donato; a Lainate i Carabinieri di Rho e di Monza hanno arrestato 32 pusher tra cui 26 maghrebini e 4 italiani che avevano creato un nuovo regno della droga nei boschi con 250 clienti ogni giorno. Sono solo la punta di un iceberg di una rete di aree verdi nel Milanese ma anche nel comasco, nel varesotto, nel lecchese, nel lodigiano, che ormai sono state trasformate in giungla dello spaccio off-limits per i cittadini onesti”. A riepilogare gli ultimi interventi antidroga avvenuti in Lombardia è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

Ricorda Cattaneo: “Per questo acquista ancora più valore l’esser riusciti a liberare l’ex Bosco della droga a Ceriano Laghetto, ora polmone verde che tutti possono vivere in totale armonia e sicurezza! Per questo non smetterò mai di dire grazie a tutte le forze dell’ordine ed in particolare ai carabinieri di Cesano Maderno per lo straordinario lavoro di indagine, repressione e ora prevenzione quotidianamente svolto”.

(foto: il vicesindaco Dante Cattaneo con forze dell’ordine e unità cinofila)

