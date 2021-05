Calcio Eccellenza, nel recupero Cavalcante lancia l’Ardor Lazzate

LAZZATE – Nel recupero della quarta giornata del campionato d’Eccellenza, ieri pomeriggio missione compiuta per l’Ardor Lazzate che allo stadio “Gianni Brera” di via Laratta con una rete di Cavalcante ha battuto la Vergiatese.

Classifica: Brianza Olginatese e Varesina 15 punti, Milano city e Vergiatese 10, Base 96 Seveso, Ardor Lazzate e Gavirate 8, Sestese 5, Luciano Manara 4, Pontelambrese 3, Castanese 2.

Per l’Ardor Lazzate solo qualche giorno di riposo visto che domenica pomeriggio sempre allo stadio lazzatese riceveranno il più che ostico Gavirate per una sfida importante per le zone alte della graduatoria.

Ardor Lazzate-Vergiatese 1-0

ARDOR LAZZATE: Bozzato, Frigerio, D’Astoli, Peverelli, Romanò, Belotti, Ronchi, Martini, Manta, Corsini, Cavalcante. A disposizione Bizzi, Ziraffa, Pieri, Noviello, Pedrazzini, Cannizzaro, De Vincenzi, Quaggio, Canavesi. All. Bonazzi.

VERGIATESE: Russo, Rudi, De Angelis, Gambino, Lorusso, Morello, Crispo, Giardino, Mammetti, Caccia, Pedergnana. A disposizione Palazzi, Lanzo, Pandiani, Vitulli, Okaingni, Parini, Rossini, Viganotti, Scapinello. All. Fiorito.

Arbitro: Sangiorgi di Imola (Monelli e Cicognani di Busto Arsizio).

(foto archivio)

