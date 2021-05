LAZZATE / SARONNO – Nei giorni scorsi voci fra addetti ai lavori avevano parlato di un possibile addio del direttore sportivo Marco Proserpio all’Ardor Lazzate e del suo possibile passaggio al Fbc Saronno nella prossima stagione. Non andrà così, Proserpio resterà infatti in gialloblù.

Lo chiarisce una nota della società di Lazzate, sul proprio sito internet che riporta anche una intervista dal diesse.

La società è lieta di annunciare la prosecuzione del rapporto con Marco Proserpio in qualità di direttore sportivo. Il percorso di Proserpio in casa gialloblù è stato segnato da numerose soddisfazioni e altrettanti successi. Marco assume il ruolo di ds a Lazzate nella stagione 2008-2009, quando l’Ardor militava in Prima categoria, fresca di retrocessione nell’annata precedente.

Nel giro di due anni, riesce a portare il Lazzate in Eccellenza compiendo, quindi, un doppio balzo in avanti di categoria. Con l’Ardor, alla cui guida si ricorda il compianto mister Marco Campi, riesce a conquistare la vittoria della Coppa Italia Lombardia nella stagione 2015-2016. Il seguente anno tenta il bis, ma si deve arrendere solo in finale al cospetto della Romanese. In quegli anni, Proserpio e l’Ardor raggiungono persino una finale play-off di Eccellenza, in cui il Legnano ha avuto la meglio. Nel percorso del “Prose” ci sono state anche due parentesi fuori dai confini lazzatesi: a Fenegrò, sempre in Eccellenza, e a Seregno, in Serie D, squadra con cui ha raggiunto una preziosissima e non banale salvezza.

Marco torna ad assumere il ruolo di ds dell’Ardor Lazzate nel dicembre 2018, con la squadra in penultima posizione. Nonostante ciò, riesce a compiere un mezzo miracolo e mantenere la categoria, centrando addirittura il settimo posto. Da più di dieci anni, l’Ardor Lazzate milita stabilmente nel campionato di Eccellenza. Vincente è stato anche il percorso con la Juniores. Al suo arrivo, infatti, l’U19 gialloblù partecipava al campionato provinciale. Conquistato al primo tentativo il Regionale B, riesce a conseguire la promozione nel Regionale A in sole due stagioni, per poi salvarsi sempre agevolmente. Tocca l’apice con una semifinale play-off di categoria.

(foto: a destra il ds Marco Proserpio, con l’attuale allenatore dell’Ardor, Roberto Bonazzi)

27052021