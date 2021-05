SARONNO – Stasera è in programma il consiglio comunale con la seduta aperta per il bilancio consuntivo e l’ordine del giorno che prevede anche la mozione di Forza Italia per la creazione di un’area cimiteriale per cani.

Qui la diretta de ilSaronno

ore 20.00 in forma “APERTA” ex art. 44, comma 2, lett. b) del Regolamento

1. Relazione dell’Assessore al Bilancio, Partecipate e Patrimonio sul rendiconto di gestione dell’anno 2020 e

del rendiconto consolidato dell’esercizio 2020 del Comune di Saronno e dell’Istituzione Comunale “Mons.

Piero Zerbi”;

2. Seduta aperta ai cittadini per la disamina del rendiconto di gestione dell’anno 2020 e del rendiconto consolidato

dell’esercizio 2020 del Comune di Saronno e dell’Istituzione Comunale “Mons. Piero Zerbi” mediante

collegamento da remoto;

• ore 20.45 in forma “ORDINARIA” ex art. 30, comma 1 del Regolamento;

3. disamina ed approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2020 e del rendiconto consolidato

dell’esercizio 2020 del Comune di Saronno e dell’Istituzione Comunale “Mons. Piero Zerbi”;

• ore 22.45 in forma “STRAORDINARIA” ex art. 30, comma 2 del Regolamento

ed in eventuale prosecuzione

4. approvazione dei verbali delle precedenti sedute consiliari;

5. Individuazione degli ambiti della rigenerazione ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1., della Legge Regionale 11

marzo 2005, n. 12 e ss. mm.;

6. Elezione di n. due rappresentanti consiliari nel Comitato di Partecipazione alla Gestione degli Asili Nido;

7. Mozione del Gruppo Forza Italia per l’individuazione di un’area cimiteriale riservata all’inumazione degli

animali da compagnia.

Si invita la cittadinanza a seguire la seduta di Consiglio Comunale da casa,

utilizzando i canali indicati di seguito.

DIRETTA VIDEO: https://saronno.civicam.it – www.radiorizzonti.org

DIRETTA AUDIO: radio 88 FM – www.radiorizzonti.org – digitale terrestre canale radio 880

I Cittadini interessati ad intervenire alla Seduta Aperta sono invitati a prenotarsi alla video conferenza contattando il servizio

Sistemi Informatici entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 26 maggio tramite mail da inviare a [email protected]