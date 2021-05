SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 27 maggio 2021 sul territorio comunale di Solaro: in totale, dal primo caso di febbraio 2020 ad oggi, sono 1283 i residenti risultati positivi (erano 1283 in data 20 maggio) e 47 i deceduti, nessuno nell’ultima settimana. Secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Regione Lombardia, non si sono verificati nuovi contagi nell’ultima settimana e ci sono a questa data 11 attualmente positivi (16 in meno della scorsa settimana): tra di questi 10 sono maggiorenni e solo un minore. Un solo paziente ricoverato, di 72 anni.

Ricordiamo che tutte le persone in quarantena-isolamento domiciliare devono rimanere tassativamente presso il proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi.

Ricordiamo che per prenotarsi per la vaccinazione a seconda delle varie categorie di età, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia o al numero verde 800894545.

Il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “«Dalla scorsa notte è possibile prenotarsi per il vaccino anche per gli over30 e presto sarà possibile per tutte le fasce di età. Entriamo nella fase cruciale della campagna, quella che tocca le persone che tendenzialmente si spostano maggiormente ed hanno maggiori interazioni sociali. Ci tengo a dire ancora di più oggi che abbiamo veramente la necessità che tutti aderiscano alla campagna vaccinale, perché il vaccino salva le vite, non solo la nostra ma anche quella di chi ci sta accanto. Voglio però precisare anche che il vaccino non esonera dai giusti e sani comportamenti di distanziamento sociale, anzi dobbiamo continuare ad attenerci strettamente alle indicazioni finché saranno attive perché i casi sono in discesa come auspicato e non vogliamo che ci sia mai più una risalita dovuta a disattenzioni o leggerezze”.

(foto: il sindaco Nilde Moretti)

