La vendita on-line ha mostrato alle imprese e ai consumatori le sue potenzialità nel periodo pandemico. Per il secondo anno consecutivo l’Italia è una delle economie europee con la maggior espansione di questo canale registrando una crescita del 78% nel primo trimestre del 2021 sullo stesso periodo dello scorso anno (fonte: Salesforce Shopping Index). L’e-commerce permette di attivare nuove modalità di relazione con il cliente, di raggiungere mercati prima non coperti, di aumentare i fatturati se l’impresa è in grado di comprendere e sfruttare questa notevole opportunità di business.