SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune in merito all’inaugurazione del supermercato Aldi di via Varese.

E’ stato inaugurato questa mattina in via Varese il nuovo punto vendita della Aldi, un supermercato di media dimensione che rientra in un piano commerciale approvato nello scorso mandato amministrativo. L’Amministrazione Airoldi considera una priorità, per lo sviluppo della Saronno postpandemia, il commercio di prossimità e i piccoli negozi di fiducia dentro la città, che nell’emergenza sanitaria è stata rivalutata.

“Il supermercato che inauguriamo oggi – spiega il Sindaco Augusto Airoldi, presente con gli assessori Alessandro Merlotti e Ilaria Pagani – rappresenterà sicuramente un riferimento di questo territorio, che in futuro sarà ancora più dinamico con la rigenerazione della ex Isotta Fraschini. In queste settimane con Aldi abbiamo trovato dei punti di contatto importanti sulle modalità con cui nei prossimi anni cercheremo insieme di rendere integrabile l’attività di questo punto vendita con lo sviluppo omogeneo, sia sociale che economico, di questo quartiere e, più in generale, della città. Potremo in futuro pensare insieme azioni win-win che consentano una complementarietà tra Aldi e le altre attività commerciali e del terziario presenti o che nasceranno qui in zona”. Intanto, già da questa mattina, l’assessore Ilaria Pagani ha preso contatti con la direzione del nuovo negozio, per sviluppare iniziative di collaborazione in favore delle persone più

fragili della nostra città, singoli e famiglie, particolarmente provate dalle conseguenze della pandemia anche in campo economico. Saranno iniziative che, oltre ad aiutare chi si trova nel bisogno, contribuiranno anche a ridurre lo spreco alimentare. “Per noi è solo l’inizio – conclude il sindaco – Anche con le prossime attività commerciali di questo tipo costruiremo percorsi virtuosi simili”.

27052021