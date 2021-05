SARONNO – “Cosa ci faceva Airoldi all’inaugurazione Aldi se lo trova un inutile consumo di suolo? Bugie o incompetenza amministrativa?” Inizia così il comunicato dell’ex presidente del consiglio comunale ed attuale capogruppo della Lega in consiglio, Raffaele Fagioli.

Il sindaco Augusti Airoldi, presente al taglio del nastro del supermercato Aldi, nel suo discorso afferma di non avere responsabilità per la costruzione di questo e altri supermercati scaricando la responsabilità alla precedente amministrazione.

Quindi il sindaco Airoldi sostiene che il Comune possa autorizzare l’apertura dei supermercati, ed è una affermazione che non corrisponde a verità: nessuno autorizza l’apertura di negozi o supermercati.

A Saronno il Piano di governo del territorio Pgt impedisce l’apertura di centri commerciali con superficie di vendita superiore a 2500 metri quadri. Per quanto riguarda tutte le altre aree, il Pgt del 2013 composto dal sindaco Luciano Porro, compagno di partito di Airoldi, consente di inserire superfici commerciali nei nuovi insediamenti. Ciò significa che il privato proprietario dell’area può costruire una serie di negozi di vicinato o un supermercato a patto che non si superino complessivamente i 2500 metri quadri di superficie di vendita per ogni area. Non è possibile per l’Amministrazione civica fare distinguo quando le regole sono scritte, a meno di agire in modo arbitrario contravvenendo alle regole scritte. Ci troviamo di fronte anche questa volta alle ennesime bugie elettorali, o a totale incompetenza amministrativa.

Per entrare nello specifico della questione, la pandemia, inoltre, ha insegnato che la capillarizzazione dei negozi di generi di prima necessità è un punto cruciale per affrontare situazioni di emergenza e, perché no, garantire ai cittadini servizi di prossimità senza fare uso delle auto. Una serie di minimarket farà bene al quartiere Matteotti, così come ad altre zone periferiche troppo spesso dimenticate. La libera concorrenza favorirà, mi auguro, il portafoglio dei saronnesi e la qualità dei prodotti.

Tornando invece sulla questione politica, cosa ci faceva il sindaco all’inaugurazione di uno dei supermercati che lui stesso definisce inutili consumatori di suolo? Un po’ di coerenza e onestà intellettuale avrebbero suggerito di farsi almeno rappresentare dall’assessore al Commercio, Giulia Mazzoldi, anziché arrampicarsi sugli specchi con un discorso ambiguo.

Raffaele Fagioli Lega Lombarda Saronno

