CESATE – Inseguimento alle porte del Saronnese con arresto infine sul territorio di Cesate dell’automobilista in fuga: un episodio movimentato, quello che ha caratterizzato la mattinata di ieri e sul quale ora le forze dell’ordine intendono fare piena luce. E’ iniziato tutto quando una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Rho ha notato un veicolo sospetto lungo via per Limbiate. E’ stato intimato l’alt ma il conducente, a bordo con un’altra persona, ha tirato dritto. Ne è scaturito un inseguimento, il mezzo in fuga si è bruscamente fermato nei pressi di un bosco del Parco delle Groane ed è sceso il passeggero portandosi appresso un sacchetto di plastica. Poi la vettura è ripartita ma è stata bloccata poco dopo: al volante un italiano di 30 anni, volto già noto. Ha pure spintonato i militari ed è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Proseguono gli accertamenti per individuare il passeggero e risalire al contenuto del sacchetto che portava con sè.

(foto archivio)

27052021