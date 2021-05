Lazzate lancia un sondaggio sui centri estivi: “Cosa farai quest’estate?”

LAZZATE – E’ on-line sul sito del Comune di Lazzate il questionario promosso dall’Amministrazione comunale per conoscere in modo più approfondito i bisogni delle famiglie lazzatesi. Il tema è quello dei centri estivi. Il questionario è compilabile on-line ed in forma totalmente anonima: si può partecipare semplicemente accedendo al sito www.lazzate.com con il proprio pc o smartphone.

Sull’apposito modulo il quesito posto è semplice: “L’Amministrazione comunale vorrebbe conoscere l’esigenza delle famiglie per il periodo estivo per i ragazzi della fascia d’età 0-17 anni”. A seguire una serie di quattro domande per le quali bastano davvero pochi minuti per rispondere. L’esito del sondaggio sarà utile all’Amministrazione comunale per capire meglio le esigenze e i desideri espressi dalle famiglie con bambini e ragazzi che desiderano accedere ai servizi di centro estivo.

“In quest’anno così difficile e particolare a causa della pandemìa, abbiamo pensato di approfondire meglio le esigenze delle famiglie lazzatesi anche attraverso questo sondaggio. Il ventaglio delle possibilità a Lazzate è ampio grazie ai tanti centri estivi presenti, ma vogliamo comunque verificare la possibilità di un’ulteriore offerta anche utilizzando i fondi messi a disposizione da Regione Lombardia” spiega l’assessore comunale all’Istruzione Andrea Monti.

A Lazzate attualmente si stanno infatti già organizzando diverse attività per i mesi estivi grazie alle energie messe in campo da Associazioni e strutture sportive (Ac Ardor e Lazzate sports arena) o istituzioni (Scuole, asili e oratorio). “L’offerta risulta certamente già variegata e di qualità ma riteniamo comunque utile sondare le opinioni delle famiglie e verificare l’utilità di offrire ulteriori progettualità complementari nel corso del periodo estivo” aggiunge il sindaco Loredana Pizzi.

