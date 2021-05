SOLARO – In occasione della giornata di celebrazione del trentesimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Solaro aderisce all’iniziativa #LungaVitaAiDiritti promossa da Associazione nazionale Comuni italiani e Unicef Italia esponendo sui cancelli della villa comunale un manifesto di sensibilizzazione e partecipazione per la cittadinanza. Ad oggi, sono 218 i comuni di tutta Italia che hanno aderito all’iniziativa del 27 maggio.

Fa notare Carmela Pace, presidente di Unicef Italia: “I Comuni hanno grandi responsabilità verso i minorenni ed hanno un ruolo fondamentale per raggiungere la piena garanzia e attuazione dei diritti; grazie all’impegno degli amministratori è possibile costruire città e comunità sostenibili a misura di bambini, bambine e adolescenti. Ringrazio Anci e tutti i comuni che hanno deciso di celebrare questo anniversario con noi. Insieme alle istituzioni possiamo generare un cambiamento che ci permetta di guardare ai minorenni come protagonisti nella vita della collettività. Per le amministrazioni locali è un’occasione per rinnovare l’attenzione verso politiche che garantiscano piena attuazione dei principi della Convenzione Onu e mettere al centro del proprio impegno il benessere di tutti i minorenni”.

Rileva Monica Beretta, assessore comunale all’Educazione: “La carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta ancora oggi la via da seguire per la crescita, l’educazione e la formazione dei nostri bambini e ragazzi. Una serie di principi fondamentali che è bene ricordare e sostenere ogni giorno, per dare un futuro migliore a donne e uomini che verranno: il diritto alla non discriminazione, il rispetto del superiore interesse del bambino, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e a un corretto sviluppo ed il diritto all’ascolto. Ricordiamoci sempre che il loro futuro è il nostro futuro”.

Dice Serena Nasta, consigliera comunale con delega all’Infanzia: “È importante aver colto l’invito di Anci e di Unicef. I diritti dei bambini e dei ragazzi vanno ricordati e promossi in ogni circostanza possibile, anche perché viviamo in un mondo che non è certo a misura di bambino. Pertanto l’attenzione a queste tematiche deve essere alta”.

(foto: precedente evento a Solaro, in Municipio)

27052021