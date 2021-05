Parco Groane, progetto querce anche al bosco di Sant’Andrea

MISINTO – Proseguono le attività di campo del progetto “ResQ querce resilienti. Deperimento della quercia nei boschi planiziali: studio multidisciplinare per la selezione di risorse genetiche resistenti”, un progetto co-finanziato da Regione Lombardia “Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi” nell’ambito del bando per il finanziamento di progetti di ricerca in campo agricolo e forestale. Tra i due nuovi siti campionati nelle scorse settimane c’è anche quello all’interno dei boschi di Sant’Andrea nel Parco delle Groane, in zona Misinto.

Nei giorni scorsi il Parco delle Groane ha partecipato alla “Giornata europea dei parchi” che celebra la nascita, nel 1909, in Svezia del primo parco nazionale in Europa. Quest’anno il tema proposto a livello nazionale è stato “Respiro nei parchi, respiro dei parchi” per testimoniare l’importanza della relazione tra l’uomo e la natura, e tra benessere psicofisico e la tutela della biodiversità.

(foto: i rilievi nei boschi delle Groane nell’ambito del progetto dedicat alle querce)

27052021