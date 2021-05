SARONNO – Tanti palloncini e borse colorate hanno accolto stamattina i primi saronnesi curiosi di provare il nuovo supermercato Aldi di via Varese.

Immancabile la cerimonia inaugurale col sindaco Augusto Airoldi e gli assessori Alessandro Merlotti e Ilaria Pagani diversi saronnesi pronti a fare la spesa per scoprire prodotti e reparti.

L’arrivo del supermercato, con una superficie di vendita di circa 1.100 metri quadrati e 103 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, rappresenta il primo step della riqualificazione dell’area ex Cemsa. Oltre al punto vendita e all’area di sosta è stata realizzata un’area verde in cui sono stati piantumati 26 alberi e una pista ciclabile; inoltre, sono stati implementati dei percorsi ad hoc per le persone non vedenti. Il negozio di Saronno sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.

Aldi

Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione – a Oppeano (VR) e Landriano (PV) – e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 155.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda off­re ogni giorno un’accurata scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.ALDI.it