SARONNO – “Salve, abbiamo appena visto un pavone nel parcheggio del centro commerciale Bossi, potreste recuperarlo”. E’ l’appello arrivato ieri pomeriggio poco dopo le 18,30 al comando della polizia locale di piazza Repubblica. A chiamare la centrale operativa una mamma e un piccolo saronnese che passando dal centro commerciale al confine tra Saronno e Gerenzano hanno visto il colorato volatile ed hanno dato l’allarme.

Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale e alcuni volontari Enpa contattati proprio dagli agenti. Il pavone si era nascosto all’interno delle siepe ma senza troppe difficoltà è stato recuperato. Era in buone condizioni di salute ed è stato subito accompagnato in una struttura a Mozzate adatto ad accoglierlo. Ringraziamenti da mamma e figlio per il recupero e anche dai volontari Enpa alla polizia locale per l’attenzione dimostrata per il pavone che se lasciato nella zona rischiava di ferirsi o provocare un incidente.

(foto: il pavone recuperato)