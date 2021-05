SOLARO – Insegnare l’uso di telefonino e pc: è questo uno dei progetti finanziati a Solaro col bando “Ri-generare legami” per iniziative pensate e realizzate da gruppi di cittadini per la comunità.

Il progetto i questione di chiama “Abc per smartphone e pc”: è un servizio “Sos”, al volo sul territorio per tutti, attivo sino ad ottobre. “Per imparare insieme, in maniera facile e concreta, ad utilizzare meglio la tecnologia per le esigenze di tutti i giorni. Previsti incontri individuali o attività di piccolo gruppo per un aiuto nell’utilizzo di smartphone e pc per le esigenze di tutti i giorni (es. apertura Spid, utilizzo mail su cellulare, registrazioni per richieste on-line – spieganod al Comune – Nei prossimi mesi verrà proposto anche un ricco calendario di iniziative a tema, con invito è aperto a tutti: per presentare, accogliere, sostenere nuove idee è sufficiente contattare l’Informafamiglie”.

(foto: Solaro insegnerà ad utilizzare telefoni e computer a chi ne è meno avvezzo)

