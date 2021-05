Telegram, ecco il canale all news de ilSaronno. Tutte le notizie in tempo reale

SARONNO – Cresce la proposta de ilSaronno su Telegram. A metà marzo hanno debuttato i primi canali Telegram della nostra testata dedicata alle breaking news, alla politica e al covid.

“Sono diversi i saronnesi che ci hanno scritto – spiega la direttrice Sara Giudici – per darci dei feedback sul nuovo servizio e la maggior parte delle richieste riguarda la possibilità di avere un canale dove trovare tutte le notizie de ilSaronno in tempo reale man mano che venivano pubblicate. L’abbiamo concretizzato e testato nelle ultime settimane con il canale “all news”.

In sostanza qui vengono pubblicate in tempo reale tutte le notizie de ilSaronno: “Troverete tutto dalla cronaca allo sport passando dalla politica agli eventi una sorta di “riassunto” in tempo reale di quello che c’è sulla nostra testata”.

QUALI SONO I CANALI E COME ISCRIVERSI

Sono cinque i canali attivi al momento.

“Partiamo proprio da quello all news dove vengono pubblicate tutte le notizie man mano che vengono pubblicate sul sito, un modo per avere sempre una panoramica completa di tutti gli aspetti della vita cittadina”.

“Se volete invece una versione più snella c’è breaking news dove si possono trovare le notizie di cronaca e di vita cittadina su cui è importante essere aggiornati. Diciamo tutto quello che da sapere per essere saronnesi “sul pezzo”.

Ci sono poi due canali tematici.

E’ stato attivato un canale dedicato agli aggiornamenti sul fronte della lotta al covid: qui ci saranno i dati ma anche tutte le informazioni sulle vaccinazioni, su quello che si potrà fare e sui divieti in vigore per la lotta alla pandemia.

“Completa il pacchetto il canale dedicato alla politica saronnese che garantirà la possibilità di avere un quadro di tutti gli interventi inerenti alla vita politica cittadina e naturalmente del comprensorio”.

Come fare per iscriversi? “Semplicissimo. Basta essere iscritti a Telegram e cliccare su cliccare su questo link per all news, su questo per breaking news, su questo per covid e su questo per politica“. Ogni canale è contraddistinto da un colore: “L’abbiamo fatto, senza rinunciare al nostro amato azzurro, per permettere a tutti di trovare con rapidità il canale di loro interesse distinguendolo agli altri. Quindi abbiamo scelto il blu per l’all news, rosso per le breaking news, il viola per il covid e un grigio super partes per la politica“.

LA PROCEDURA SPIEGATA PASSO PASSO

Se avete già Telegram installato su pc, smartphone o tablet cliccate su Open Channel per sottoscrivere il canale prescelto. Se non avete ancora Telegram cliccate su Get Telegram e si avvierà la procedura per installarlo. Se utilizzate il vostro smartphone o tablet per aggiungere uno dei nostri canali è sufficiente installare Telegram, scaricabile gratuitamente dallo store Android o Ios. Se già utilizzate Telegram cercare IlSaronno e poi aggiungete il canale che vi interessa cliccando sul più.