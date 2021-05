Vandalismo o guasto? Altalena rotta al parco di Cislago. E sistemata a tempo di record

CISLAGO – Vandalismo o “guasto”? Comunque sia è stata riparata a tempo di record dall’Amministrazione comunale. La segnalazione del problema era venuta da una cittadina che frequenta l’area verde, il parco di Castelbarco in centro al paese. C’era una altalena danneggiata e dunque potenzialmente pericolosa per i bambini. Nel giro di sole ventiquattro ore è stato posto rimedio al problema e l’altalena è stata non solo messa in sicurezza ma anche ripristinata.

Non è chiaro se sia stata valutamente rotta, tante volte nella zona i giochi per i bambini all’interno dei parchi pubblici sono finiti nel mirino dei teppisti, oppure se in questo caso si sia trattato di una rottura accidentale. Per la tempetività del Comune, il problema è stato comunque subito risolto e dunque le altalene sono entrambe disponibili per il gioco dei bimbi che frequentano il parco comunale.

(foto da Facebook: una veduta della zona altalene del parco Castelbarco di Cislago)

27052021