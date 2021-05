informazione redazionale

Maggio 2021 – E’ stata consegnata, anche in Italia, la prima Mustang Mach-E, il Suv elettrico con il cuore Mustang, nato dallo stesso spirito di libertà che ha ispirato la coupé sportiva più venduta al mondo. Mustang Mach-E è l’evoluzione di un’icona, con linee eleganti e curve muscolose, abbina un’esperienza di guida adrenalinica a driving dynamics unici e inconfondibili, esaltati da tecnologie di infotainment e connettività di ultima generazione. Il primo esemplare di Mustang Mach-E è stato consegnato ieri da Gruppovis, lo storico FordPartner che da 60 anni è il punto di riferimento per i clienti nelle aree Alto Milanese e Sempione e precisamente nelle provincie di Varese, Milano e Como. Più volte premiata con il Chairman’s Award, il prestigioso riconoscimento dell’Ovale Blu riservato ai FordPartner che sanno coniugare al meglio i risultati di vendita, assistenza e finanziamento con la soddisfazione dei clienti, Gruppovis è stato oggi protagonista del molto atteso evento. Cristian Cavicchiolo, il primo cliente italiano a realizzare il sogno di guidare sulle strade della penisola la Mustang Mach-E, ha ricevuto le chiavi del primo SUV elettrico Ford da Filippo Ruggerone, Direttore Vendite e Titolare di Gruppovis alla presenza di Alessandro Rocco, Area Manager Ford Italia e di tutto il team Gruppovis e Ford Italia. Cristian, che condivide con Mustang Mach-E l’approccio dinamico e sportivo, è un amante della bici, dello sport e dell’ambiente e, anche per questo, ha scelto di acquistare Mustang Mach-E, un esempio evidente dell’impegno di Ford di offrire una gamma di prodotti, servizi e un processo produttivo completamente sostenibile, che possano vincere, grazie a soluzioni innovative e a impatto zero, l’importante sfida ambientale.