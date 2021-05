CARONNO PERTUSELLA – Scontro auto moto questo mattina alla periferia di Caronno Pertusella, fra l’ex statale Varesina – in quel tratto viale 5 giornate – e l’ingresso della frazione di Bariola. A riferire dell’accaduto il consigliere comunale Fulvio Zullo.

“Questa mattina verso le 6.15, nell’area semaforica “Casa rossa”, si è verificato un brutto incidente, tra un’auto proveniente da Garbagnate Milabese e una moto proveniente da Caronno. Nell’impatto il motociclista di 39 anni, è stato sbalzato a terra ed in un primo momento le sue condizioni sono sembrate gravi. E’ intervenuta una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infermieristica; ed il motociclista è stato trasportato all’ospedale di Legnano. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri. In seguito sono arrivate notizie più rassicuranti in merito alle condizioni del motociclista. Naturalmente ci sono state ripercussioni sul traffico che, a quell’ora è già molto intenso”. Il ferito, al momento del ricovero, non è apparso in pericolo di vita.

(foto: la scena del sinistro stradale avvenuto questa mattina a Bariola di Caronno Pertusella. Sul posto immediato è stato l’intervento dei mezzi di soccorso)

