Festa della Madonna dei Lavoratori al Brollo, si riparte

VILLAGGIO BROLLO – Cominciano questa sera le celebrazioni della patronale del Villaggio Brollo, la festa della Madonnina dei lavoratori. Eventi ed iniziative sono state organizzate in rispetto delle norme di distanziamento, ma dopo la cancellazione dell’anno scorso, gli organizzatori della Parrocchia della Madonna del Carmine hanno voluto dare un segnale forte di ripartenza, coinvolgendo come sempre le quattro contrade della località, Lepre, Volpe, Riccio e Scoiattolo.

Il programma di eventi parte questa sera alle 21 con il concerto di solo pianoforte a coda “Un piano per ripartire” con il maestro Federico Maffezzoni. Si svolgerà all’aperto al centro parrocchiale di via Repubblica. Domani sera sarà il turno di Max Pisu in Recital, sempre alle 21, sempre sul palco allestito in oratorio. Il programma sacro invece prevede la santa messa domenica mattina alle 9 in chiesa parrocchiale ed alle 10 davanti alla chiesetta della Madonna dei Lavoratori in piazza Grandi. Conclude l’evento il concerto rock con la band “White Limo” al centro parrocchiale. Per gli eventi del 28, 29, 30 maggio delle 21 l’ingresso è libero dalle 20.15 con soli posti a sedere (limitati e distanziati come da normativa vigente) e prenotazione obbligatoria al numero 3358100332. L’evento è realizzato con il patrocinio dei Comuni di Ceriano Laghetto e Solaro.

