Gerenzano, Noi con Cristiano sindaco: “Allagamenti davanti a scuola, tombini da pulire”

GERENZANO – “Tutte le volte che piove è sempre la solita solfa. Ci facciamo portavoce dei tanti genitori che ogni volta, insieme ai loro bimbi, devono obbligatoriamente passare in mezzo a buche e ad immense pozzanghere d’acqua per entrare a scuola“. Lo sottolinea la lista civica di minoranza, “Noi con Cristiano sindaco”.

Proseguono dalla civica: “È dall’inizio dell’anno scolastico che è così purtroppo, nel menefreghismo assoluto dell’amministrazione comunale. Eppure basterebbe tenere puliti i tombini e le caditoie da sporcizia e rifiuti vari, almeno quelle davanti all’entrata della scuola papa Giovanni XXIII, dove entrano ed escono i nostri bimbi; non credo che ci voglia chissà quali risorse umane ed economiche, è sufficiente la volontà politica. L’efficienza e la semplice manutenzione ordinaria, compresa quella del verde pubblico, fanno parte di quelle piccole cose che interessano maggiormente i cittadini e questo l’abbiamo sempre detto in consiglio comunale. Ma come si può vedere non siamo ascoltati”.