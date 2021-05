GERENZANO – Al Villaggio amico, la residenza anziani di via Stazione, è attivo il “Servizio di ricovero temporaneo”. Offre alla persona anziana tutta l’assistenza medica, infermieristica e fisioterapica più avanzata e sicura, dalla riabilitazione al recupero funzionale con percorsi appositamente studiati in palestra o in piscina (foto) con acqua riscaldata a 33 gradi.

L’assistenza è svolta da una equipe di professionisti accuratamente selezionati secondo i canoni più elevati di professionalità e capacità di relazione, “questo perché l’assistenza medica è assistenza efficace se è anche un’assistenza umana. E la struttura – ricordano dal Villagio – offre numerose figure professionali e tecnologie per la riabilitazione all’avanguardia a livello internazionale come ad esempio Huber 360 per il recupero neuro-muscolare più veloce per l’anziano all’interno della struttura è possibile seguire uno specifico percorso di riabilitazione”. Come sottolineano dal Villaggio amico, “tutto il personale, così come gli ospiti, è vaccinato contro il coronvirus e tutto il centro è soggetto ai massimi protocolli di sicurezza medica con dispositivi di protezione individuali ed accessi e visite esterne come da normativa vigente”.